“Lavori depuratore Macchitella ultimati nel 2025”, Scuvera: “Finanziamento rete fognaria Manfria”

Gela. Ad inizio settimana, il sindaco Di Stefano e una delegazione dell’amministrazione comunale e della maggioranza, hanno fatto il punto, negli uffici della struttura del Commissario per la depurazione. Al centro delle valutazioni, la rete fognaria di Manfria, l’ampliamento del depuratore di Macchitella e la necessità di riavviare i cantieri del consortile. Questa mattina, un’altra verifica l’ha fatta il parlamentare regionale FdI Salvatore Scuvera. Insieme a lui, il dirigente del partito Vincenzo Casciana. C’erano inoltre Toto Cordaro, sub-commissario con delega per la Sicilia Occidentale, e l’ingegnere Costanza. “Durante l’incontro, è stato confermato che i lavori per il raddoppio del depuratore di Macchitella, che servirà l’intera città, saranno completati entro il 2025. Per la città di Niscemi, è previsto l’inizio entro la fine dell’anno dei lavori per un nuovo impianto di depurazione, destinato a servire l’intera comunità, con un investimento complessivo di 22 milioni di euro. L’adeguamento del depuratore e il processo adottato permetteranno di evitare la dispersione di acqua nei corpi idrici superficiali e produrranno acqua trattata adatta per il suo riuso”.