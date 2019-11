Le moto da Enduro esaltano il parco di Montelungo, Riggio: “Adesso una tappa regionale”

Gela. Da una parte la montagna di Montelungo, dall’altra il torrente Gattano che, per la prima volta, ha emesso il profumo contagioso tipico degli appassionati delle moto da cross. Nel cuore del parco provinciale di Montelungo, ma in un’area privata, ha fatto tappa la seconda prova del campionato interprovinciale (Agrigento-Caltanissetta-Ragusa) “Enduro Sprint” e “Hobby Sport” Fmi. Un evento storico, firmato dal moto club “Mx Montelungo”, presieduto da Gaetano Riggio, perché scolpisce definitivamente il nome della città tra le sedi che ospitano gare ufficiali riservate alle moto con ruote tassellate.

Una lezione di civiltà e coerenza anche per una sparuta rappresentanza di ambientalisti locali spuntati dal nulla per fermare l’avanzata di uno sport che in una sua disciplina (Motocross) annovera il nome del siciliano Tony Cairoli tra i campioni di tutti i tempi.

Questa volta ha vinto il buon senso con il placet alla manifestazione motoristica, inaugurata dalla “white bike” del campione gelese, delle due e quattro ruote, Gianni Carfì. Il successo della tappa gelese è stato salutato con ottimismo dal direttore di gara, Carmelo Nicito, pronto a dare una mano alla Mx Montelungo per “inserire la città in una tappa di campionato regionale Fmi” già dal prossimo anno. La vittoria assoluta è andata all’acatese Vincenzo Tigano (Hobby Motor Ragusa) che ha preceduto Francesco Cagnina (Motoclub Sicilia) e il suo compagno di squadra: Salvatore Di Caro. Non sono rimasti a guardare i centauri gelesi, con la vittoria di classe conquistata da Aleandro Attardi (Territoriale 4 tempi) e la piazza d’onore di Gabriele Vinciguerra (Territoriale 2 tempi). Solo il cronometro ha negato il podio ad Alessio Minardi (Territoriale 3 tempi), quarto dopo le cinque prove speciali della gara.