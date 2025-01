Le Sculture di Maurizio Russo in Mostra presso l’ex chiesetta “San Giovanni Battista”

Le sculture di Maurizio Russo non sono semplici opere artistiche, “Sono la risultante di un dialogo profondo tra me e la natura – conclude Maurizio Russo – Utilizzando legni di mare recuperati miro a catturare l’essenza del mare e della terra, dando vita a forme che raccontano storie di erosione del tempo. Dove ogni pezzo di legno porta con sé tracce di onde e maree. Anche per questo motivo ogni mia scultura è un’opera assolutamente unica”.

La mostra “Riflessi di Mare” non è solo visiva; è un’esperienza sensoriale completa. Le opere esposte in spazi che richiamano l’atmosfera marittima evocano suoni e odori del mare, cercando di coinvolgere i visitatori in un viaggio multisensoriale. L’interazione con le sculture invita a riflettere sulla bellezza della natura e sulla necessità di preservarla.

La mostra di Maurizio Russo allestita presso l’ormai ex chiesetta San Giovanni Battista rappresenta un’opportunità per valorizzare l’arte contemporanea in dialogo con l’ambiente in un luogo ricco di storia e cultura che trova la sua ispirazione nella natura.

Le sculture di Maurizio Russo sono un invito a riflettere sulla nostra relazione con l’ambiente, dove ogni pezzo di legno ha una storia, una forma che racconta il suo viaggio attraverso le onde e il tempo.