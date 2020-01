Letterina in un varietà televisivo, Alice Catalano: “Vi aspetto su La4”

La sedicenne Alice Catalano, non era passata inosservata nemmeno a Chianciano Terme dove, in occasione del concorso “Reginetta d’Italia 2019”, aveva conquistato la fascia “Ac Production”. Era stata notata anche in occasione di un Campus di moda e cinema a Patti. “In quella occasione ho ricevuto altre collaborazioni in cortometraggi – ammette Alice Catalano – Adesso inizio questa esperienza televisiva ma preferisco godermi il particolare momento senza troppe velleità. Nella vita voglio continuare a studiare e, un giorno, lavorare per lo Stato indossando una divisa”. La Miss “Ac Production” ha conquistato il ruolo di Letterina, nel programma prodotto dal niscemese Gionatan Valenti, dopo una serrata selezione, come evidenziato in un post dagli stessi produttori “ed eccola, la nuova Letterina di “Jak e il suo Show – 9 edizione. Su 368 concorrenti si aggiudica il primo posto”.