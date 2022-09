L’ex dogana crolla, cedimenti interni nel cuore del lungomare

Gela. Da anni è in stato di totale degrado, anche strutturale. La copertura esterna, collocata tempo fa, non ha ormai alcuna funzione. L’ex dogana patisce tutti i segni del tempo e della mancata riqualificazione, che dovrebbe spettare al demanio. Immagini dall’alto consentono di accertare il crollo di una parte del tetto. Probabilmente, la copertura esterna non ha permesso di notarlo dall’esterno. La situazione strutturale è preoccupante, in una zona molto frequentata, in estate e non solo.