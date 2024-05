“M5s ormai uguale a tutti gli altri partiti”, Giudice: “Con Franzone persone comuni che ci credono”

Gela. “Il Movimento cinquestelle? Non mi rivedevo più nelle loro scelte. Penso che oggi non ci sia alcuna differenza tra i cinquestelle e gli altri partiti o liste”. Vincenzo Giudice è stato consigliere comunale pentastellato e tra i più convinti nel sostenere, già dai primi anni, il progetto a livello locale. Fu all’assise civica durante la turbolenta sindacatura Messinese, conclusasi anticipatamente con la sfiducia. Nell’ultimo periodo, ha maturato una sorta di progressivo distacco politico dal partito e oggi ha accettato la proposta di Filippo Franzone. E’ stato designato assessore. “In questo gruppo rivedo quasi lo spirito vero del primo Movimento cinquestelle – dice – Franzone ha passione per la città. Non dimentichiamo quello che fece per il referendum finalizzato al passaggio alla Città metropolitana di Catania. Sono cause nelle quali crede ancora adesso. Mi sono trovato subito a casa, insieme a persone comuni che vogliono una città migliore”. Il rapporto con i grillini pare definitivamente messo alle spalle. “Il progetto di Franzone debole perché ha una sola lista? Messinese vinse le amministrative con una sola lista. C’è tanta gente sfiduciata – aggiunge Giudice – che non crede più alla politica. Noi vogliamo dare uno stimolo in più, diverso da quello di tanti partiti che ormai sembrano tutti uguali tra loro. Vogliamo convincere pure chi sembra distante”. Tra i capisaldi programmatici del gruppo, come conferma Giudice, un vero rilancio dell’agricoltura e su questo aspetto l’ex consigliere ha sempre chiesto grande attenzione.