Lungomare abbellito, interventi per il decoro: avanti su progetti con le compensazioni

Quanto fatto sul lungomare, apre una fase di interventi per il decoro urbano. Fava e i tecnici comunali, nelle settimane passate, hanno condotto sopralluoghi in varie aree. Un altro obiettivo rimane quello di destinare circa trecentomila euro delle compensazioni Eni ad altri lavori per il decoro. “Si procederà, in questo caso, con gare per l’affidamento – sottolinea l’assessore – ci sono progetti già definiti per intervenire sul lungomare, in centro e su via Venezia, nel tratto del cavalcavia. Vogliamo valorizzare e rendere più bella la città. Spero che i cittadini sappiano apprezzare e rispettare questi sforzi. Lo facciamo per l’intera comunità”.