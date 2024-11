Nuovi medici in ospedale, Pepe: “I senatori M5s si prendono meriti che non hanno”

Gela. Ieri, al termine di un incontro con il manager Asp Ficarra, i senatori M5s Lorefice e Damante hanno annunciato che da dicembre cinque anestesisti entreranno a far parte dell’organico dell’ospedale Vittorio Emanuele. Hanno parlato di un “passo importante”. I forzisti locali e il parlamentare regionale Mancuso notano invece una certa incoerenza da parte dei pentastellati. “I cinque anestesisti arrivano in ospedale, attraverso una cooperativa, non certo per merito dei senatori del Movimento cinquestelle – dice il coordinatore FI Pepe – sono decisioni del governo regionale. I senatori si prendono meriti che non hanno. Dovrebbero essere coerenti. Fanno un plauso all’Asp mentre il parlamentare regionale del loro partito, Di Paola, non fa altro che sparare a zero contro la stessa Asp e contro il governo regionale del presidente Schifani. Vogliono solo confondere i cittadini”.