“L’Utin è dell’Asp”, Mancuso: “Posti letto divisi tra Caltanissetta e Gela con criteri oggettivi”

Gela. “Non c’è nessuna guerra tra Gela e Caltanissetta per l’Utin”. Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso rivendica politicamente, comunque, l’azione che ha permesso di prevedere per l’Asp del territorio provinciale “l’endocrinologia chirurgica, la neurochirurgia e l’Utin”. In città, l’unità di terapia intensiva neonatale è attesa da almeno quindici anni. Tutto è stato collocato al “Vittorio Emanuele” ma il servizio non è mai partito. C’è però la possibilità che venga attivata nel nosocomio nisseno. “L’Utin non viene prevista per un ospedale ma per l’Asp – precisa il deputato azzurro – sarà l’Azienda sanitaria, dopo la rete ospedaliera e con la pubblicazione del relativo atto, a decidere dove prevedere l’unità di terapia intensiva neonatale”. In città, i civici di “Una Buona Idea”, gruppo di riferimento del sindaco Di Stefano, hanno già chiesto un consiglio comunale monotematico sulla vicenda sanità depotenziata, partendo anche dal caso dell’Utin.