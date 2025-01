Mafia e droga nell’inchiesta della Dda palermitana, Smorta lascia il carcere: va ai domiciliari

Gela. In fase di interrogatorio, la scorsa settimana, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Rosario Smorta, assistito dal legale Salvo Macrì, è coinvolto nella recente inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo, che per l’ennesima volta ha acceso i fari sui clan dell’entroterra agrigentino e sul traffico di droga. Insieme a Smorta ci sono altri gelesi indagati e sottoposti a misura. Lui lascia il carcere. Il gip gli ha concesso gli arresti domiciliari. È il primo tra i gelesi raggiunti da provvedimento restrittivo ad ottenere una misura diversa dalla detenzione in carcere.