Lutto in Motornext, muore improvvisamente Portera: aveva diretto ieri la Coppa Eraclea

Gela. Un lutto che ha lasciato sconvolti gli appassionati di motori. E’ venuto improvvisamente a mancare, Pasquale Portera, 58 anni, originario di Cefalù, responsabile regionale del coordinamento di motornext. La sua passione aveva riportato l’entusiasmo per gli amanti della due ruote. Un improvviso malore questa notte non gli ha dato scampo.

Pasquale è stato in pista fino alla fine. Ieri ha coordinato al Kartodromo di Gela- Pista del Mediterraneo la Coppa Eraclea, evento motoristico che ha richiamato tanti piloti di mini-gp, motard, pit bike e scooter da competizione. Insieme ai gestori del kartodromo aveva fortemente voluto questa manifestazione per consentire alla nostra isola di far risorgere la passione in pista per le due ruote. Ha lavorato insieme al nostro staff fino alle 16, premiando lui stesso i piloti vincitori delle varie categorie. Ci eravamo salutati con affetto con la promessa di rifare altri eventi ancora più importanti e coinvolgenti. Aveva ringraziato sulla pagina facebook del Kartodromo quei piloti che si era divertiti ieri. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto stanotte. Una splendida giornata di primavera si è rivelata triste e angosciante per i familiari e chi lo conosceva.