Macchitella e piazza Setti Carraro, manutenzione e riqualificazione del verde affidate a Ghelas

Gela. Si estendono per circa 500mila metri quadrati le aree verdi sul territorio locale e la manutenzione è un aspetto spesso emergenziale, a maggior ragione sotto regime di dissesto finanziario. L’amministrazione comunale si affida a Ghelas, l’in house che già si occupa di interventi di questo tipo. Sono state individuate risorse per un totale di circa 180mila euro. La giunta ha deliberato l’affidamento alla multiservizi del manager Guido Siragusa. Tra le priorità, i lavori di manutenzione nel quartiere Macchitella, anzitutto per mettere in sicurezza gli alberi, evitando cedimenti come quello che si è verificato negli scorsi giorni, con una donna ferita. Sono tanti i fatti simili, che si sono ripetuti nel tempo.