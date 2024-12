“Un goal solidale”, giovani della Dc per chi è più in difficoltà: ricordato Andrea Bevelacqua

Gela. La struttura del campo “San Rocco” ha fatto da cornice per i giovani della Dc della provincia di Caltanissetta. Si è tenuta infatti l’iniziativa “Un goal solidale”. Una partita di beneficenza, con la finalità di raccogliere fondi da destinare in parte alle famiglie in difficoltà di ogni zona della provincia rappresentata e per il resto alla onlus “Aiuti-AmoilBurundi”. Tutto questo nasce con l’intento di regalare un sorriso e una piccola boccata d’ossigeno sia alle famiglie colpite dalla crisi economica sia alle comunità del Burundi, che vivono situazioni di estrema necessità.