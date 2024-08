Macchitella lab, ad inizio settembre il confronto forse decisivo: “E’ tutto pronto”

Gela. La riunione che potrebbe fare da vero e proprio giro di boa è prevista per inizio settembre. Il sindaco Terenziano Di Stefano vedrà i referenti di Eni che seguono la vicenda Macchitella lab. L’ex casa albergo della multinazionale, riconvertita a polo per la formazione e il coworking, non ha ancora aperto i battenti. L’attesa si protrae da qualche anno. Le interlocuzioni furono avviate già con la giunta Greco e Di Stefano, da assessore, se ne occupò. Ora, vuole però chiudere il cerchio. Eni ha di recente risposto alle ultime note inviate da Palazzo di Città. “Il documento è pronto per la firma – sottolinea il primo cittadino – abbiamo definito il comodato d’uso gratuito ed è praticamente completo il protocollo per le aree esterne, in merito alle quali avremo la somma complessiva di 860mila euro. Con la riunione di settembre voglio concludere questo procedimento”.