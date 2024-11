Macchitella lab, atto finale rinviato: per formalizzare il comodato d’uso manca la firma del dirigente

Gela. Serve anche la firma del dirigente comunale del settore patrimonio, che allo stato manca nell’atto ufficiale per il comodato d’uso dell’ex casa albergo Eni. Le parti, in serata, sono state costrette quindi a rinviare la firma ufficiale, prevista per oggi. Il dirigente, che è l’attuale segretario generale del Comune, è già stato messo al corrente. “Ha preso qualche giorno ma entro il fine settimana apporrà la propria firma”, sottolinea il sindaco Di Stefano. L’amministrazione comunale ed Eni sono pronte a stipulare l’atto per il comodato d’uso, fino a cinque anni, probabilmente propedeutico all’acquisto vero e proprio da parte del Comune. Il progetto “Macchitella lab” è atteso da anni, così come la riapertura materiale dell’ex casa albergo Eni, destinata a diventare un polo della formazione attraverso l’Università Kore di Enna, che è nel progetto insieme alla fondazione Mattei, sempre per conto di Eni.