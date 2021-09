Mafia ed estorsioni, Cassazione: “Continuazione per le condanne di Novembrini”

Gela. Va valutata la continuazione tra le condanne, in passato riportate da Giuseppe Novembrini, dagli investigatori ritenuto vicino alle famiglie di Cosa nostra locale. I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Flavio Sinatra. Novembrini, per il suo passato, ha riportato condanne per estorsioni e associazione mafiosa. La difesa, in fase di incidente di esecuzione, ai giudici del tribunale di Gela aveva chiesto proprio il riconoscimento della continuazione tra le varie decisioni. Un’istanza che i magistrati locali non hanno accolto. Il legale ha presentato ricorso in Cassazione e i giudici romani hanno detto sì, disponendo di annullare, con rinvio, la decisione impugnata.