“Maggioranza dimostra grande senso di responsabilità”, Di Stefano: “Debiti non generati da noi”

Gela. Il tempo del fair play strategico che ha preceduto il voto all’Ars per il maxiemendamento sta per essere messo nella soffitta politica. Il centrodestra locale ha iniziato a spingere, sottolineando i meriti per il varo dello “sblocca royalties”, senza trascurare il voto contrario di gruppi progressisti come dem e M5s, perni della giunta Di Stefano. Questa mattina, il primo cittadino, in apertura della seduta di consiglio, ha voluto ringraziare la sua maggioranza “per la presenza e per la responsabilità mostrata” verso la città davanti ai tanti debiti all’ordine del giorno. “Non sono debiti che riguardano la nostra amministrazione o il vostro operato – ha sottolineato Di Stefano – però, siete presenti e non vi tirate indietro”. Il messaggio, più o meno diretto, pare indirizzato a un’opposizione invece del tutto assente anche questa mattina, come accaduto nelle due precedenti sedute sugli atti finanziari.