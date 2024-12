Manfrè lascia il Gela, rescissione consensuale: l’attaccante ha già trovato una nuova squadra

Gela. Rescissione consensuale fra il Gela e il centravanti Vincenzo Manfré. L’attaccante, che in campionato ha messo a segno due reti contro la Supergiovane di Castelbuono e contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio, ha deciso di fare le valigie per motivi familiari. Le intenzioni del palermitano sono quelle di avvicinarsi alla famiglia e per questo motivo ha accettato l’offerta di una squadra vicina alla propria città, in modo tale da stare vicino alla moglie ed ai due figli e continuare a giocare ad alti livelli nel torneo di Eccellenza.

La dirigenza biancazzurra è chiamata a correre ai ripari sul mercato alla ricerca di due profili: uno in grado di sostituire Manfré e un esterno per rimpiazzare il lungo degente Ficarrotta, date anche le precarie condizioni dell’altra ala destra Prestia, che non ha dato grandi garanzie relative alla tenuta fisica ed è uscito anzitempo in entrambi gli ultimi due impegni di campionato.