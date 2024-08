Manfria, rete idrica entro fine anno: Cuvato, “Regione sblocchi fondi della rete fognaria”

Non ci sono vere novità sul finanziamento. “Un primo lotto, quello dell’impianto di sollevamento, è in fase di concretizzazione – aggiunge Cuvato – per quanto riguarda la rete fognaria capillare, la politica deve farsi sentire. E’ un tema che abbiamo iniziato ad affrontare da subito, con diverse interlocuzioni. Se la Regione non concedesse lo stanziamento sarebbe un autogol clamoroso, dato che si tratta di un progetto in continuità con quello del sistema di sollevamento”. Cuvato, ora consigliere comunale del Pd, già alla guida dell’associazione Viviamo Manfria per anni ha condotto iniziative affinché la vicenda non venisse avvolta dalla stasi burocratica e appunto politica.