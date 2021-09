Martedì il Giro di Sicilia in città, anticipata chiusura del mercato e delle scuole

Gela. Martedì 28 settembre, in città transiterà una tappa del Giro di Sicilia. I ciclisti arriveranno da Vittoria e percorreranno il tratto che va da via dell’Acropoli a viale Enrico Mattei, attraversando tutto il lungomare Federico II di Svevia. Poi, si dirigeranno in direzione di Licata. Il passaggio in città è in programma dalle ore 14 alle 14:30 e, per disciplinare al meglio il traffico, sono in fase di emissione una serie di ordinanze. La prima prevede la chiusura del mercato settimanale alle ore 12, in modo da far defluire tutto il traffico.