Maxi progetto porto mai trasmesso all’Ue, la risposta che fa tremare: “Non è stato inserito”

Gela. “Le bugie hanno le gambe corte”. I componenti del comitato pro-porto non possono che commentare in questo modo la risposta arrivata dalla Direzione generale della politica regionale e urbana dell’Unione Europea, che rischia di far saltare il tavolo. A scrivere al comitato, è il responsabile Pasquale D’Alessandro. Poche righe, per dire però che della darsena commerciale, ovvero il maxi progetto del nuovo porto da quasi 150 milioni di euro, non c’è traccia nella tabella dei grandi progetti, da finanziare con i fondi del Por Sicilia Fesr 2014/2020. “Lo scorso mese di aprile 2019, in occasione di un incontro con le autorità siciliane e nazionali, era emersa la volontà della Regione Siciliana di voler inserire nella programmazione del Por Sicilia Fesr 2014/2020 (Azione 7.2.2 del POR) – si legge nella comunicazione inviata al presidente del comitato Massimo Livoti – un nuovo grande progetto, il cosiddetto “Completamento dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale del Porto di Gela”. Tuttavia, pur avendo la Dg Regio reiterato formalmente più volte la richiesta d’inserimento dello stesso nella tabella di grandi progetti (Tabella 27 del POR) e nella strategia del programma, il suddetto grande progetto non risulta a tutt’oggi né inserito né notificato ai servizi della Commissione come scheda grande progetto”.