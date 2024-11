Maxi sequestro di droga, venti chili di hashish in un suv: scatta un arresto

Gela. La stretta sul traffico di sostanze stupefacenti prosegue, condotta dalle forze dell’ordine e dai pm della procura. Ieri, i poliziotti del commissariato hanno individuato e sequestrato quello che sembra un vero e proprio carico di hashish. Almeno venti chili erano in un suv, pare condotto da un ventenne. I poliziotti hanno effettuato perquisizioni e controlli, anzitutto sulla vettura. Sembra che il giovane avesse con sé alcuni smartphone. Inoltre, nella sua abitazione, sarebbero stati trovati denaro e alcuni grammi di cocaina. E’ stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrebbe essere sentito lunedì, davanti al gip del tribunale, per l’interrogatorio successivo all’arresto. Un sequestro ingente, quello effettuato dai poliziotti, che conferma come il mercato della droga in città sia assai cospicuo.