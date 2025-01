Mazzarino, “si ritorni a dare attenzione ai servizi per i cittadini”

Mazzarino. Il progetto per la capitale italiana della cultura 2027 si è fermato, dato che Mazzarino non è rientrata tra le città finaliste. Da fuori Palazzo di città, si chiede di ritornare sulle azioni ordinarie in favore dei cittadini, a partire dalla gestione del servizio degli indumenti usati. “Dispiaciuti nell’avere appreso la notizia dell’esclusione della nostra città dal concorso a capitale della cultura 2027, nonostante ciò l’attività amministrativa non può fermarsi ma deve continuare. Dopo le nostre sollecitazioni e i numerosi comunicati stampa, prendiamo atto con favore che il servizio di raccolta degli indumenti usati è stato finalmente riattivato. I cittadini possono ora conferire indumenti e tessuti presso gli appositi contenitori situati all’interno del Centro Comunale di Raccolta – dicono Livio D’Aleo e Santo Vicari – tuttavia, sentiamo il dovere di porre alcune domande al sindaco e alla sua amministrazione. Per quale motivo i contenitori per gli indumenti usati sono stati collocati esclusivamente all’interno del Centro Comunale di Raccolta, invece di essere distribuiti in punti strategici all’interno della città? È stato considerato se le persone anziane o chi non dispone di mezzi per raggiungere il Centro Comunale di Raccolta possano conferire i propri indumenti? Inoltre, riteniamo necessario evidenziare un’altra criticità che per noi rappresenta una questione di civiltà e cioè

nonostante il servizio sia stato riattivato, l’area antistante il cimitero comunale ancora non è stata bonificata dai numerosi indumenti abbandonati, area che merita rispetto e decoro. Da non dimenticare che ai cittadini viene applicata una tassazione sui rifiuti, Tari, come Robin Hood ma al contrario, maggiore per le civili abitazioni e inferiore per altri. Tariffa che è uguale a quella dello scorso anno, che noi abbiamo fortemente criticato e non votato. Facciamo notare inoltre che sono stati posizionati diversi contenitori per la raccolta del vetro all’interno del centro abitato. Se è stato possibile installare questi contenitori per la raccolta del vetro, perché non predisporre analoghi punti di raccolta per gli indumenti usati, così da agevolare tutti i cittadini?”.