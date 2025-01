Progetto porto, amministrazione valuterà lo stato dell’iter avviato dall’Autorità

Gela. Il porto rifugio è da qualche tempo al centro di interventi messi in campo dall’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Si tratta in prevalenza di lavori di ripristino, compreso il cantiere della banchina di riva. A inizio anno, è stato lanciato l’avviso per lavori di manutenzione straordinaria, con un totale complessivo non inferiore ai 450mila euro. Riguarderanno il sito locale e quello di Licata. L’amministrazione comunale vuole vagliare lo stato delle cose e guarda prevalentemente alla procedura per i lavori di escavo e per quelli al braccio di ponente. Negli scorsi mesi, si tenne un tavolo tecnico a Palermo. I vertici dell’Autorità dettarono tempi e tappe per la procedura, sottolineando che sarà anzitutto necessario procedere con il rinnovo dell’autorizzazione ambientale, in attesa del progetto definitivo.