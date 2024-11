“Mazzata Tari”, Cafa’: “Dovuta all’incapacità di Greco e Di Stefano”

Gela. Il saldo Tari da pagare entro il 16 dicembre. “Una mazzata” per i cittadini dovuta “all’insipienza e alla pochezza politica di chi ha amministrato la città dal 2019”. L’avvocato Paolo Cafa’, tra gli oppositori più duri dell’amministrazione e riferimento di Sinistra Italiana e “PeR”, chiama ancora in causa l’attuale sindaco Di Stefano e il predecessore Greco. “Una vera mazzata sui cittadini, per un servizio gestione rifiuti scandalosamente inefficace e indecente. Gli avvisi che stanno vessando gli utenti scontano l’insipienza e la pochezza politica di chi ha amministrato la città dal 2019 in avanti. Il sindaco Greco ed il suo vicesindaco Di Stefano, oggi alla guida dell’amministrazione comunale – dice – incapaci conclamati fino al midollo osseo, non hanno salvato la città dal dissesto finanziario e la nuova giunta ed/ il nuovo consiglio comunale con le delibere approvate il 20 luglio, riguardanti il Pef e l’aumento della Tari, hanno infierito sulle tasche dei cittadini. Sono passati quattro mesi e l’approssimazione la fa già da padrona, questo è il “modello Gela” tanto decantato. Questo è il nuovo corso politico? Se il buon giorno si vede dal mattino, per la città è già notte”.