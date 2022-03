Melfa’s Basket, stop al primo match dei quarti di playoff

Gela. Stop imprevisto per i playoff del campionato di serie C Gold nel quale milita la Melfa’s Gela Basket. È stato presentato ricorso da parte della Nuova Pallacanestro Messina la quale contesta la propria posizione occupata in classifica. Accolto il ricorso dal Tribunale Federale, sono stati sospesi i primi match dei quarti di playoff previsti per questa domenica in attesa del parere definitivo.