Meloni “Basta litigi nel centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo soddisfatti dei risultati di questi ballottaggi, il centrodestra poteva fare meglio ma il dato complessivo delle amministrative, visto che il Pd festeggia, ci obbliga a riportare Letta sul pianeta terra. Centrosinistra e 5 Stelle governavano 56 comuni e oggi 53, il centrodestra governava 54 comuni oggi ne governa 58. La sinistra perde più della metà delle grandi città al voto e si ritrova con meno sindaci di prima, dov’è la vittoria?”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su Facebook. “Se la sinistra è convinta di aver vinto – ha proseguito – allora non avrà problemi a tornare subito alle elezioni politiche per confrontarsi”.”Credo che il centrodestra debba fare una riflessione sul tempo che, anche in queste elezioni, ha inutilmente speso in polemiche interne – ha detto ancora Meloni -. Ho trovato curiosa la polemica sul mancato apparentamento a Verona da parte degli alleati con tanto di attacco al sindaco a urne aperte, mentre a Catanzaro FdI sosteneva lealmente un candidato che ci aveva negato l’apparentamento. Sono contenta che in molte città dove il centrodestra ha vinto, FdI abbia trainato la coalizione, ma non basta. Occorre parlarsi subito per fermare le polemiche, occorre ricordarsi che l’avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato”, ha aggiunto.”Basta litigi a partire dalla Sicilia, perchè non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche – ha concluso la leader di Fdi -. Per questo chiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”.- foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).