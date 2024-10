Miano rimane in carcere, riesame non accoglie il ricorso della difesa: l’inchiesta prosegue

Gela. Il giovane programmatore informatico Carmelo Miano rimane in carcere. I giudici del tribunale del riesame di Napoli non hanno accolto il ricorso del difensore, l’avvocato Gioacchino Genchi. Il ventiquattrenne è accusato di aver sistematicamente forzato i sistemi informatici del Ministero della giustizia e di conseguenza di diverse procure, compresa quella di Gela. La difesa ha sostenuto l’assenza delle condizioni per mantenere la detenzione in carcere, a Roma. Miano, nel corso dell’interrogatorio di garanzia successivo all’arresto, ha ammesso gran parte degli addebiti. Avrebbe avuto la disponibilità di dati e atti delicati, sottraendoli ai database delle produrre e dei pm. Gli investigatori già da tempo scandagliavano alcuni target del programmatore, capace di mettere insieme milioni di euro in criptovalute.