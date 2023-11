Milano Serravalle-Milano Tangenziali al convegno Italia Direzione Nord

MILANO (ITALPRESS) – Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM – ha partecipato alla XXI edizione di Italia Direzione Nord, presso Fondazione Stelline a Milano.Organizzato da Fondazione Stelline in collaborazione con In Rete (Relazioni Istituzionali e Comunicazione), con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo, il convegno di Italia Direzione Nord – dal titolo “Riflessioni sulla Leadership” – costituisce uno spazio di confronto e dialogo per riflettere sui temi attuali legati alla mobilità, al lavoro, alla giustizia, all’energia e all’innovazione.Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è intervenuta al convegno, nell’ambito delle tavole rotonde sulla mobilità e l’innovazione, per rappresentare l’impegno della Società nell’ideazione e implementazione di soluzioni innovative e nell’adozione di avanzate strutture tecnologiche per la gestione del traffico e dell’infrastruttura autostradale, garantendo elevati livelli di sicurezza, accessibilità e inclusività. L’Amministratore Delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. Pietro Boiardi è intervenuto al panel dal titolo “Mobilità e sicurezza verso una nuova era”, mentre il Presidente Beniamino Lo Presti è intervenuto alla tavola rotonda “Mobilità, risposte difficili per domande smart”.Beniamino Lo Presti, Presidente di Milano Serravalle, ha evidenziato: “Grazie alla continua evoluzione delle tecnologie e alla crescente digitalizzazione, stiamo vivendo un cambiamento senza precedenti nel settore della mobilità. La smart mobility dispiega nuove opportunità, migliorando l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità dei sistemi di trasporto. Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è costantemente protesa all’implementazione di soluzioni intelligenti, per una mobilità più sostenibile, sicura e integrata, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e l’ambiente in cui viviamo”.Pietro Boiardi, Amministratore Delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha commentato: “Milano Serravalle ha avviato un significativo processo evolutivo, valorizzando la propria vocazione alla trasformazione digitale e, in generale, all’innovazione, improntato all’incremento degli standard di sicurezza e sostenibilità della rete, attraverso un approccio innovativo, integrante e inclusivo. Portare l’impegno dell’Azienda su un palcoscenico di così alto profilo ci rende davvero orgogliosi. Al convegno abbiamo condiviso, con l’importante parterre di ospiti, i nostri progetti futuri, sottolineando il nostro contributo alla nuova era della mobilità, favorendo il progresso delle Smart City attraverso soluzioni all’avanguardia”.-foto ufficio stampa Milano Serravalle -(ITALPRESS).