“Orlando in città per la mia candidatura, partiti? Non ci pensiamo”, Donegani: “Da noi nessun puparo”

“Noi siamo un laboratorio politico e ci muoviamo sulla coerenza – aggiunge l’esponente di “PeR” – non siamo in lizza per le accozzaglie. Abbiamo lavorato sulla formazione e avviato il laboratorio in altri centri del territorio. Orlando mi conosce e mi sostiene. Io stesso, lo scorso anno per le regionali, appoggiai un altro amico di lungo corso, Claudio Fava. Spiegai che non si poteva stare con la candidatura alla presidenza della Regione di Caterina Chinnici, che fu organica al governo Lombardo e oggi è candidata alle europee con Forza Italia. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché decise di sostenerla. Per noi, invece, la coerenza viene al primo posto”. La presentazione ufficiale di domenica, almeno in questo scorcio di campagna elettorale, non pare finalizzata a vagliare percorsi verso i partiti, compresa l’Alleanza Verdi e Sinistra di Orlando. “Non sono questioni che in questo frangente prendiamo in considerazione – conclude Donegani – ci interessa la città e siamo certi di aver lavorato bene insieme ad una squadra competente e qualificata. Il Pd? Non ci penso, adesso”.