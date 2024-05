Progressioni orizzontali, comunali spingono: assessore, “ci sono le condizioni”

Gela. Questa mattina, a Palazzo di Città, è durato a lungo l’incontro dei dipendenti insieme alla rappresentanza sindacale unitaria. Le progressioni economiche orizzontali sono ferme così come mancano sviluppi rispetto alle performance. Abbiamo riferito invece dell’iter concluso per il riconoscimento della retribuzione di posizione dei dirigenti. Un doppio livello che poco piace ai comunali, già costretti a muoversi tra uffici del tutto sottodimensionati (la quota di personale è inferiore addirittura alle trecento unità). Negli scorsi mesi, l’amministrazione comunale, con l’assessore al ramo Antonio Pizzardi, aveva definito le procedure per le selezioni, preliminari al riconoscimento delle progressioni orizzontali. Un parere non favorevole dei revisori pare abbia rallentato tutto. Dall’amministrazione, proprio Pizzardi sottolinea la necessità “di procedere alle selezioni e al riconoscimento delle progressioni”.