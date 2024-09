Ministro Urso in Sicilia: “Polo gelese, quello siracusano e Catania, colonne portanti”

Gela. Il governo nazionale guarda al polo industriale gelese, come anello di connessione per lo sviluppo dell’area del sud est siciliano. Il ministro del made in Italy e delle imprese Alfonso Urso lo ha spiegato, questa mattina, durante un incontro avuto a Catania in presenza di istituzioni politiche, imprenditoria, sindacato e ordini professionali. L’esponente del governo Meloni ha parlato, tra le altre cose, del “sostegno ai poli green di Priolo, Augusta e Gela”. Ha ricordato la concentrazione di risorse per Stm e 3Sun, nell’area etnea, e il progetto in essere per Termini Imerese. Gela, con il polo industriale, l’area del siracusano e gli investimenti per Catania, sono stati indicati come “colonna portante” di un percorso di rilancio economico e produttivo. In settimana, il sindaco Di Stefano ha partecipato alla riunione del gruppo di coordinamento e controllo per l’area di crisi e l’accordo di programma. Quest’ultimo va rinnovato, vista la scadenza di ottobre. Sul tavolo rimangono risorse, ad oggi mai utilizzate, per circa ventuno milioni di euro. Dovrebbero servire a finanziare progetti di investimento alternativi a quelli di Eni. L’accelerazione non c’è ancora stata, nonostante siano trascorsi ormai dieci anni dal protocollo d’intesa per la riconversione della raffineria. La multinazionale Eni dovrebbe a breve avviare la produzione a pieno regime dei giacimenti per il gas “Argo-Cassiopea”, oltre a procedere per il ciclo del biojet destinato all’aviazione.