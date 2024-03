Minore sparò in via Niscemi, “agì con metodo mafioso”: pm ha chiesto la condanna

Gela. Per la procura minorile è da confermare anche l’aggravante del metodo mafioso. Così è stata avanzata la richiesta di condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per il giovane che due anni fa sparò in pieno giorno in un tratto di via Niscemi, nei pressi dello stadio comunale. I colpi vennero esplosi in direzione di un venditore ambulante e di suoi conoscenti. Ci furono feriti, seppur senza conseguenze rilevanti. Il minore, assistito dal legale Davide Limoncello, sparò direttamente dall’interno di un’automobile in transito, guidata da un maggiorenne che ha invece patteggiato nel procedimento coordinato dai magistrati gelesi. Fu il minorenne stesso ad ammettere i fatti e a ricostruire in parte l’accaduto.