“Modifiche giunta solo con confronto interno”, Di Stefano: “Scerra o altri? Servirà il mio sì”

Di Stefano non retrocede rispetto a quanto spiegato negli scorsi giorni. Richiama la “strategia” che ha permesso la vittoria elettorale. “Non c’è nessun accordo, se così vogliamo definirlo – aggiunge – c’è soltanto la consapevolezza che per questa città servono donne e uomini che dalla mattina alla sera lavorino con un obiettivo che riguarda la comunità”. Le opzioni sul tavolo, per ora solo potenziali, “verrano vagliate dalla coalizione”, dice ancora. “Se ci sarà piena condivisione anche da parte mia – conclude – allora si potrà discutere di posti in giunta, per Scerra o per altri esponenti”. L’approccio del primo cittadino continua a sembrare decisamente “laico” e non incastonato in spazi di partito o di appartenenza. Prima di tutto servirà il sì convinto degli alleati.