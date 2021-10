“Mondo del lavoro non indietreggia”, Cgil contro la violenza: anche sede locale aperta

Palermo. Un vero e proprio attacco alle basi costituzionali del paese. Dopo i fatti di ieri, a Roma, con la sede nazionale della Cgil presa d’assalto da esponenti di estrema destra, che erano in corteo con i no pass, la Cgil fa blocco. A Roma, a Palermo e nei tanti Comuni, le sedi del sindacato sono state aperte, per dare un segnale, per non arretrare. “E’ stato un oltraggio e un’offesa alla Costituzione – ha detto il segretario organizzativo della Cgil regionale Ignazio Giudice davanti alla sede siciliana del sindacato – il mondo del lavoro non indietreggia davanti alla violenza. Siamo per il diritto alla salute e per un presente in grado di costruire pace e dialogo”.