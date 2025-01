“Mondo opposto”, Cosa nostra riorganizzata sul territorio: iniziata la requisitoria dei pm della Dda

Sono parti civili il Comune di Niscemi, con il legale Paolo Testa, e i Ministeri dell’interno e della difesa, attraverso l’Avvocatura dello Stato, con il legale Giuseppe Laspina. La costituzione è stata ammessa per diversi privati che sarebbero stati vessati e per le associazioni antiracket, locale e nazionale. Sono già stati rinviati a giudizio, non avendo scelto riti alternativi, il carabiniere niscemese Giuseppe Carbone, i mazzarinesi Alessandro Fausciana, Gaetano Fausciana e Salvatore Fausciana, il poliziotto in pensione niscemese Salvatore Giugno, Antonino Pittalà e Salvatore Pittalà. Si presenteranno a febbraio davanti al collegio penale del tribunale di Gela. Sono tutti accusati di aver orbitato, a vario titolo, intorno ai fratelli niscemesi. I due membri delle forze dell’ordine, stando agli investigatori, avrebbero garantito informazioni ai Musto. Accuse che tutte le difese respingono, in attesa delle loro conclusioni. Nel giudizio abbreviato, toccherà sempre ai pm indicare le eventuali richieste di pena. I coinvolti sono rappresentati dagli avvocati Flavio Sinatra, Joseph Donegani, Angelo Cafà, Francesco Spataro, Danilo Tipo, Nicoletta Cauchi, Salvatore Leotta, Antonino Grippaldi, Ennio Adamo, Antonio Vincenzo Arcerito, Donatella Cinzia Singarella, Maurizio Scicolone, Antonino Ficarra, Francesco Mascali, Monica Catalano, Claudio Bellanti, Vita Mercolillo, Agata Maira, Giuseppe Napoli, Antonino Di Gregorio, Riccardo Incarbone e Luca Del Bue.