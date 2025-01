Danneggiate le opere del progetto “Il Manifesto della vita”: “Continuiamo nel nostro percorso”

“Abbiamo appreso con dispiacere che alcune opere poste all’interno delle bacheche installate nei giorni scorsi in via Pisa, nella Preview del progetto “Il Manifesto della vita” condotto insieme a Farm Cultural Park, sono state strappate. Avremmo voluto dare la colpa al vento, ma così purtroppo non è. Ci dispiace tanto rendere noto questo episodio, nei nostri canali vorremmo solo parlare di arte e bellezza, tuttavia crediamo giusto continuare non solo nell’opera di condivisione ma anche di sensibilizzazione che abbiamo intrapreso. Siamo convinti sia stato un gesto isolato. In questi anni la nostra comunità gelese è stata sempre attiva, pronta e sensibile nell’attenzione e nella cura di tutto ciò che insieme stiamo costruendo. Chiediamo ai nostri concittadini di continuare ad essere sentinelle sempre pronte a difesa della cultura, in ogni sua forma ed espressione”, fanno sapere da Uè-Eventi urbani.