Montelungo e lungomare, cantieri verso l’avvio: sono tra i progetti prioritari

Gela. Queste settimane che avvicinano alla fine dell’anno sono decisive per la partenza di alcuni cantieri, indicati come prioritari dall’amministrazione comunale. Su tutti, a breve, sono previsti i lavori per la riqualificazione di Montelungo e del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Gli iter sono conclusi e nel caso del lungomare c’era solo da avere riscontro sulla piena disponibilità delle zone demaniali. Gli ex lidi “Conca d’oro” e “Eden” sono destinati alla demolizione. L’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e i tecnici del settore stanno accelerando proprio sulle procedure indicate come prioritarie. La validazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di Montelungo è stata definita nonostante l’esigenza della sostituzione del rup, causa scadenza del rapporto contrattuale con il municipio.