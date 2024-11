Aeroporto Agrigento, Giudice porta in aula la mozione: “Sosteniamo il progetto”

Gela. Un impegno concreto affinché l’implementazione delle infrastrutture territoriali e delle aree limitrofe possa svilupparsi. Per questa ragione, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, domani sera, porterà in aula una mozione per sostenere il percorso dell’aeroporto centro meridionale della Sicilia. Il progetto prevede la realizzazione nella zona di Licata. Per Giudice, l’aeroporto della zona agrigentina rientra in un contesto di sviluppo di un polo turistico del Mediterraneo. Il territorio locale e quello agrigentino, legati da fattori strategici e geografici, sono ritenuti basi importanti per uno sviluppo che passa dalle infrastrutture.