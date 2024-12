“Mpa? In città nessuna interlocuzione”, Pepe: “Autonomisti sono in giunta, FI è opposizione”

Gela. L’affiliazione dell’Mpa a Forza Italia, definita venerdì dal consiglio nazionale degli azzurri, non pare destinata a mutare troppo gli schemi locali. “Nel governo regionale siamo alleati dell’Mpa – dice il coordinatore cittadino FI Vincenzo Pepe – è normale che su un’iniziativa istituzionale come l’emendamento alla legge finanziaria per lo svincolo delle royalties, serve l’aiuto di tutti compreso quello dell’Mpa. Il nostro parlamentare Michele Mancuso si è attivato subito, in commissione. Ora c’è la proposta di emendamento, preparata insieme al parlamentare FdI Scuvera. Però, il livello regionale è diverso da quello locale”. L’azzurro spiega chiaramente che il partito non ha nessuna velleità di stare nel progetto Di Stefano, nonostante una costola sia quella dell’Mpa.