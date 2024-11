“Mpa sempre tirato in ballo, ci temono”, Costa: “Bilancio essenziale, rapporto consolidato con sindaco”

Gela. Soprattutto i forzisti, negli scorsi giorni, li hanno tirati in ballo, su più versanti. Per il parlamentare Ars Michele Mancuso, in città “sono un’anomalia”, schierati tra le fila della giunta Di Stefano, mentre il dirigente azzurro Nadia Gnoffo ha contestato l’azione del loro assessore di riferimento, Valeria Caci. Gli autonomisti fanno discutere e sanno bene di essere oggetto di un certo interesse, principalmente dalla parte del centrodestra ma senza trascurare più di qualche frecciata scoccata da alcuni “alleati”. “E’ vero, veniamo spesso tirati in ballo – dice uno dei dirigenti locali Mpa Ugo Costa – non mi interessa entrare nelle polemiche. Però, questo è positivo. Se tanti sono attenti a ciò che facciamo, significa che ci siamo e ci temono. Noi andiamo avanti per la nostra strada”. Il riferimento locale del partito, Rosario Caci, ha spiegato che è in atto una fase di riorganizzazione e il contatto è costante con il leader Raffaele Lombardo. “Il nostro rapporto con il sindaco Di Stefano è consolidato – precisa Costa – ci sono delle priorità, al di là degli aspetti meramente politici. Senza il bilancio stabilmente riequilibrato, tutto diventa difficile. Quindi, dobbiamo lavorare affinché si arrivi prima possibile a questo traguardo”. Gli autonomisti hanno una rappresentanza in giunta, appunto con l’assessore ai servizi sociali Valeria Caci, ma sono privi di un gruppo consiliare, dato che non sono riusciti a superare la soglia di sbarramento alle amministrative. Nonostante tutto, la loro presenza nel governo della città viene spesso vista sotto molteplici chiavi di lettura. Per gli esponenti di centrodestra, si tratta di una contraddizione in termini, dato che gli autonomisti sono nel governo siciliano guidato dal presidente Schifani, certamente distante dal “modello Gela”, sponsorizzato da grillini e dem. Gli stessi alleati, però, non sempre convergono verso la presenza dei “colori” autonomisti nella giunta Di Stefano.