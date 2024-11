Ghelas, tavolo con i sindacati: atto di indirizzo sul contratto in settimana al management

Gela. La verifica “intermedia” era già in programma. Intorno a Ghelas, il sindaco Di Stefano e il manager Siragusa hanno avuto un raffronto diretto con le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti della società in house. Rimangono i nodi sui quali si lavora da tempo, la tenuta finanziaria dell’azienda e il nuovo contratto. Quest’ultimo è un punto decisivo per dare una programmazione a lungo raggio ma si dovranno comunque raggiungere certezze finanziarie di tenuta della multiservizi. Il sindaco e il manager sono pronti a dare seguito alle richieste dei lavoratori ma prima di tutto bisognerà raggiungere condizioni di sicurezza, a salvaguardia del futuro più immediato dell’azienda. “Penso che domani formalizzerò l’atto di indirizzo da trasmettere al management di Ghelas – precisa il sindaco – sarà nel massimo rispetto della normativa in materia. Verranno indicati dettami precisi sul contratto da definire. Andremo verso una sorta di contratto aperto con ordini di lavoro che arriveranno dai dirigenti dei settori comunali, in relazione alle esigenze”.