Multe a raffica agli “sporcaccioni”, rifiuti abbandonati ovunque: intensificata pulizia a Macchitella

Gela. Quaranta multe in pochi giorni. Tempi duri per chi abbandona rifiuti fuori orario o di tipologia diversa rispetto al calendario settimanale. Due ispettori ambientali, coordinati dal settore Ambiente retto dall’assessore Ivan Liardi, hanno effettuato una serie di appostamenti per monitorare le aree maggiormente a rischio. Sono zone della città, anche nel cuore del centro storico, che sono spesso oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualunque ora del giorno. I due ispettori ambientali hanno immortalato i numeri di targa di chi ha lasciato sacchetti di immondizia per strada o in periferia.

Sono stati fermati donne e uomini che anche in pieno giorno depositavano rifiuti sul ciglio del marciapiede come se nulla fosse. I trasgressori sono stati sanzionati così come previsto dalla normativa in questione.