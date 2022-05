Mura Timoleontee chiuse per randagi? Direttore preoccupato dalla presenza dei cani

Gela. Mura Timoleontee ancora a rischio chiusura a causa del branco di randagi che da diversi anni scorazza libero all’interno del perimetro dell’area archeologica, nonostante i diversi tentativi di accalappiamento andati a vuoto. E così il Direttore del Parco Archeologico Luigi Gattuso ha preso carta e penna e ha scritto al Comune annunciando una nuova chiusura per tutelare l’incolumità dei visitatori. Al momento sarebbe stato annullato un unico evento ma dal Parco fanno chiaramente intendere che, qualora la situazione non si risolvesse, a rischio sarebbero tutti gli eventi estivi previsti all’interno del perimetro delle Mura. Salve, ieri, le Mini Olimpiadi. L’evento non è stato annullato grazie alla presenza nelle due giornate previste degli operatori della ditta incaricata dell’accalappiamento. Dal 12 però i cancelli del sito torneranno a chiudersi, almeno fino a che la situazione non verrà risolta. Il branco, composto da circa quattro o cinque cani adulti e diversi cuccioli si aggira nel parco da anni ormai, ma è sempre riuscito a sfuggire alle gabbie degli accalappiacani. Già ieri mattina il Direttore del Parco ha avuto un confronto con l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo che ha garantito un intervento immediato