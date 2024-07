Musei chiusi, sindaco e assessore chiedono incontro in Regione: “Bisogna accelerare”

Gela. Seppur fossero state indicate, almeno sulla carta, tempistiche decisamente più brevi, i due musei cittadini rimangono chiusi e l’estate in corso trascorrerà, salvo sviluppi decisamente improbabili, senza nave greca e senza museo archeologico. Una delle prime riunioni in Regione, per la nuova amministrazione comunale, potrebbe essere finalizzata proprio a questo tema. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore al ramo Viviana Altamore stanno formalizzando una richiesta di incontro, rivolta all’assessore regionale Francesco Scarpinato, che regge l’assessorato dei beni culturali. “E’ essenziale che in tempi brevi – precisa Di Stefano – per il museo del mare venga rilasciato il decreto che consenta gli interventi finali e la sostituzione dell’impianto elettrico, danneggiato dai furti che ci sono stati”. Per il sindaco e per l’assessore, è un passaggio dirimente che consentirà il vero e proprio allestimento della nave arcaica nel sito di bosco Littorio.