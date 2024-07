Musei, nave greca e siti archeologici, Cavallo: “Con azione Scarpinato città nei circuiti turistici”

Gela. Un ruolo della città centrale nelle politiche di sviluppo e nei circuiti turistici e culturali. Sulla base di quanto emerso oggi dall’incontro avuto dall’amministrazione comunale con l’assessore regionale Francesco Scarpinato, il consiglieri FdI Sara Cavallo si dice certa di un percorso che possa tendere a rivedere del tutto le sorti turistiche della città. “Si inizia ad intravedere una nuova era di valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città. Grazie all’impegno congiunto dell’assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, e delle istituzioni locali, provinciali e regionali, sono in corso numerosi interventi che trasformeranno la città in una destinazione turistica di rilievo internazionale. L’assessorato, in stretta collaborazione con il partito cittadino, guidato da Salvatore Scuvera, sta lavorando per raggiungere questo ambizioso obiettivo. Grazie a un’intensa attività e a numerosi incontri avuti con l’assessore, anche in città, stiamo lavorando per portarla al centro delle politiche regionali”, spiega Cavallo. Il consigliere ricorda le attività in corso, per la ristrutturazione del museo regionale, per l’avvio di quello del mare e ancora per il recupero del secondo relitto arcaico e per esporre i resti della nave greca rivenuti anni addietro e ancora “l’inserimento nei circuiti turistici internazionali”. “La città entrerà a far parte dei principali circuiti turistici internazionali, incrementando visibilità e attrattività”, aggiunge il consigliere. Questa mattina, a Palermo, il sindaco Di Stefano e l’assessore Altamore hanno ottenuto diversi impegni per il museo del mare e per il sito delle mura Timoleontee.