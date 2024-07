Riparte il gruppo territoriale M5s, dopo la vittoria alle amministrative modello da consolidare

L’incarico di Morgana è in scadenza ad ottobre e non è da escludere un ricambio, anche per permettergli di dedicarsi interamente al ruolo istituzionale. I grillini hanno preso la scia del risultato elettorale del sindaco Di Stefano e oggi contano su quattro consiglieri comunali, compresa proprio il presidente Giudice. In maggioranza, pare consolidarsi il dialogo con il Pd e con le altre componenti, ad iniziare proprio da quella civica. La stabilità del fronte distefaniano ad oggi non sembra per nulla a rischio, tutt’altro. Commissioni e Unione dei Comuni dovrebbero servire a consolidare il quadro e a ribadire l’equilibrio istituzionale nei rapporti a distanza con l’opposizione. Per i pentastellati, si apre in città una vera e propria fase di governo, che salvo una parentesi di pochi mesi durante l’ex sindacatura Messinese, non c’era mai stata. Il gruppo territoriale serve in primis a rafforzare una visione di città che dovrà essere trasposta sul piano amministrativo. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5s, ha confermato che la prospettiva è quella decennale, nel tentativo di consolidare il modello politico sugellato dalla vittoria di Di Stefano. Al contempo, i grillini dovranno ampliare la base in città per rafforzare il loro ruolo.