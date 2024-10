Museo regionale verso la riapertura, sopralluogo commissione: “Fatti passi in avanti”

Gela. Il museo regionale riqualificato dovrebbe vedere la luce in tempi brevi, dopo una lunga fase di cantiere ancora non del tutto conclusa. Questa mattina, componenti della commissione consiliare culturale hanno effettuato un sopralluogo. C’erano il presidente Cavallo e i consiglieri Castellana, Tomasi e Giorrannello. Ha preso parte alle verifiche il parlamentare Ars Nuccio Di Paola. “Accompagnati dall’architetto Salvatore Collura, direttore dei lavori, a cui va un sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata, abbiamo potuto constatare i progressi. All’incontro era presente l’onorevole Di Paola, mentre l’onorevole Scuvera, sebbene inizialmente previsto, non ha potuto partecipare per impegni personali – dice il consigliere FdI Cavallo – conosciamo tuttavia il suo costante sostegno verso questo progetto. Il Museo archeologico è prossimo all’apertura, con i lavori in fase di completamento. Rimane solo da ultimare un’area nella quale sono custodite le casse dei reperti della nave greca, che saranno trasferiti al Museo delle Navi Greche non appena sarà ripristinata la corrente elettrica”.