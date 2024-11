Mutamenti in giunta, D’Arma: “Raggiunta la stabilità? Allora il problema era il Pci?”

Gela. Gli ultimi aggiustamenti in giunta non sono passati inosservati, soprattutto tra gli alleati del sindaco Di Stefano. I comunisti, di recente, hanno riferito di non essere “sull’Aventino”, seppur la loro presenza nel governo cittadino sia stata depennata. Il presidente del gruppo locale, Salvatore D’Arma, si rifà a quanto spiegato dall’assessore M5s Simone Morgana, convinto che le scelte del sindaco “assicureranno anche la stabilità in giunta”. L’esponente pentastellato ha inoltre precisato che l’anima del “modello Gela” è “alternativa ai governi nazionale e regionale”. “Ascoltando e leggendo diverse dichiarazioni, compresa quella dell’assessore Morgana che ritiene che con il passaggio di Franzone nel movimento De Luca si sia raggiunta la quadra, mi viene da pensare che forse il problema è stato ed è il Partito comunista?”.