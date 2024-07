“Nessuna soluzione valida ai problemi della città”, Caci: “Giunta in continuità con passato”

“Serve stabilire le priorità e trovare soluzioni che possano generare servizi efficienti, vivibilità e sviluppo economico in un territorio fortemente depresso. Basta con interviste, slogan, articoli sui giornali, la città e i cittadini sono disperati. È passato già il primo mese dall’insediamento della nuova amministrazione ma i segnali di continuità politica con il passato mi sembrano molto evidenti e preoccupanti. La città ha grandissime potenzialità – continua – ma per amministrare ci vuole grande coraggio, competenza e soprattutto grande visione. A parte le mille soluzioni proposte in campagna elettorale, che mi sembrano già svanite, non ho ancora visto o sentito proposte tecnicamente valide per risolvere i vari problemi in modo strutturale e definitivo, non si può andare avanti continuando a tappare buchi”. Addirittura il consigliere mette in discussione le capacità di sindaco e assessori davanti agli scogli amministrativi che si sono subito concretizzati. “A volte ritengo ci vogliano coraggio e sapienza nel mettersi da parte quando si capisce che la montagna da affrontare è più alta del previsto. E’ vero che siamo soltanto al primo mese di amministrazione, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sono seriamente preoccupato. Consiglio di impegnarsi seriamente per i nostri figli e per le future generazioni”.